    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -7

    3 м/с, южн

    757мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd69.02eur74.14

    Температурные качели грозят Петербургу рваными трубами

    3451
    4 комментария

    Петербургские коммунальщики готовятся к возможным прорывам труб из-за погоды: в ближайшие дни синоптики обещают температурные качели между «плюсом» и «минусом». Горожанам напоминают о правилах безопасности при коммунальных авариях.

    С 12 по 15 января, по прогнозам ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в Петербурге будет колебаться от -4 до +3 °C. При изменении погодных условий регулируется и температура теплоносителя в трубах ГВС, что приводит в повышенным нагрузкам на трубопровод, из-за чего не исключены дефекты, предупреждает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

    Оперативные бригады «Теплосети» работают в режиме повышенной готовности и снабжаются дополнительной спецтехникой для устранения возможных прорывов, добавляют в компании. Жителей просят не приближаться к местам парения и вытекания горячей воды и сразу же сообщать о них по телефону «004» или «112».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Коммунальная аварияПогодаТеплосети
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close