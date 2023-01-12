Температурные качели грозят Петербургу рваными трубами

Петербургские коммунальщики готовятся к возможным прорывам труб из-за погоды: в ближайшие дни синоптики обещают температурные качели между «плюсом» и «минусом». Горожанам напоминают о правилах безопасности при коммунальных авариях.



С 12 по 15 января, по прогнозам ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в Петербурге будет колебаться от -4 до +3 °C. При изменении погодных условий регулируется и температура теплоносителя в трубах ГВС, что приводит в повышенным нагрузкам на трубопровод, из-за чего не исключены дефекты, предупреждает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».