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    «Набью морду кадилом». В Белгородской области похороны пожилой женщины превратились в рассказ Зощенко

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    Рядовые похороны пожилой женщины в Белгородской области прошли в стиле рассказа Михаила Зощенко «Роза-Мария». Отпевание усопшей вылилось в скандал со священником, который пригрозил родственникам кадилом. В итоге батюшку отправили учиться смирению в монастырь.

    Инцидент произошел в конце декабря в селе Неклюдово Шебекинского городского округа, однако видеозапись появилась в социальных сетях позже, пишет 11 января «БЕЛ.RU». Общение батюшки с родственниками покойной не заладилось еще во время отпевания. Те остались недовольны поведением священнослужителя и делали замечания, тот, как пишет издание, тоже за словом в карман не лез, особенно выделяя внука усопшей. На просьбу последнего «не устраивать концерт» батюшка пригрозил «набить морду кадилом». Прощание на кладбище прошло в аналогичной атмосфере.

    Как рассказали изданию «Подъём» в Белгородской и Старооскольской епархии, священника после этого на время отправили в монастырь подумать о своем поведении. В епархии отметили, что он не отрицает своей вины и уже встретился с родственниками умершей, которые попросили заново провести обряд отпевания.

    «Защищать батюшку никто не стал, изначально наша позиция была такая. Батюшка понёс наказание, хотя он довольно уважаемый в селе. Факт очень неприятный. Ни в какие моменты священнику так вести себя не подобает», — сказали в епархии.

    Некоторые комментаторы в соцсетях также отмечали, что подобным образом батюшка повел себя впервые.

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