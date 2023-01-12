«Набью морду кадилом». В Белгородской области похороны пожилой женщины превратились в рассказ Зощенко

Рядовые похороны пожилой женщины в Белгородской области прошли в стиле рассказа Михаила Зощенко «Роза-Мария». Отпевание усопшей вылилось в скандал со священником, который пригрозил родственникам кадилом. В итоге батюшку отправили учиться смирению в монастырь.



Инцидент произошел в конце декабря в селе Неклюдово Шебекинского городского округа, однако видеозапись появилась в социальных сетях позже, пишет 11 января «БЕЛ.RU». Общение батюшки с родственниками покойной не заладилось еще во время отпевания. Те остались недовольны поведением священнослужителя и делали замечания, тот, как пишет издание, тоже за словом в карман не лез, особенно выделяя внука усопшей. На просьбу последнего «не устраивать концерт» батюшка пригрозил «набить морду кадилом». Прощание на кладбище прошло в аналогичной атмосфере.