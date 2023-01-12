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    Петербурженка получила условный срок за пьяное ДТП на каршеринге и тяжелые травмы подруги

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    Кировский районный суд Петербурга вынес приговор автомобилистке, которая пьяной села за руль каршеринга и устроила ДТП, в котором пострадала ее подруга. Вину женщина не признала, но ущерб пострадавшей компенсировала.

    Авария произошла около 6:18 25 октября 2020 года в районе дома 36 по улице Зины Портновой. Подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляла каршеринговым Volkswagen Polo, сообщает 12 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Двигаясь по Зины Портновой в сторону улицы Подводника Кузьмина на скорости порядка 30–35 км/ч, женщина не выдержала безопасную дистанцию до другого Volkswagen Polo, ехавшего впереди с меньшей скоростью, и допустила столкновение с ним. После этого каршеринг съехал с дороги и врезался в дерево. В результате тяжело пострадала находившаяся на переднем сиденье пассажирка.

    Подсудимая свою вину не признала, согласившись лишь с частью обстоятельств. Она пояснила, что действительно арендовала машину и села за руль, выпив незадолго до этого бутылку пива. На пассажирском сиденье была ее подруга. В ДТП, по мнению подсудимой, виноват водитель второго «Поло». По ее словам, тот ехал перед ней в левой полосе, она перестроилась в правую и ехала по ней, не опережая его машину, когда он, не подав светового сигнала, тоже стал перестраиваться в ее полосу. Для нее маневр стал неожиданностью. Пытаясь уйти от столкновения, женщина повернула руль вправо, и, уже находясь под углом, машины столкнулись, после чего каршеринг улетел на газон и в дерево. Тяжелые травмы получили обе подруги. В том, что села за руль пьяной, женщина раскаивается.

    Суд установил, что автомобилистка судимостей не имеет, на учетах не состоит и имеет малолетнего ребенка. После ДТП она сразу вызвала экстренные службы, а впоследствии добровольно возместила пострадавшей имущественный и моральный вред и сделала благотворительные взносы в Фонд пострадавших от ДТП.

    Женщину признали виновной по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением водительских прав на 2 года.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    ДТППьяный водительСудДТП с каршерингом
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