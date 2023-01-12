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    Школьница в Петербурге решила уйти от отца по-английски и оказалась в больнице

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    Врачи детской городской больницы № 2 спасают семиклассницу, которую нашли ночью на крыше цокольного этажа дома в Парголово.

    Скорую и полицию на Тихоокеанскую улицу вызвали накануне около двух ночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 января. Медики увезли с серьезными травмами 13-летнюю девочку, а полиция опрашивала её отца, который живет в квартире на четвертом этаже.

    По предварительной информации, дочь приехала в гости к отцу 3 января, а в два часа ночи 11-го почему-то решила покинуть его дом, не попрощавшись.

    Родители школьницы в разводе, она постоянно живет с матерью.

    Проводится проверка.

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