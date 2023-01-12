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    Путин отметил, что нужно уделять особое внимание соблюдению прав участников СВО

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    Президент РФ Владимир Путин заявил, что соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев нужно уделять особое внимание. Полномочия для этого есть у прокуроров, добавил он.

    «Хочу подчеркнуть: прокуроры обладают всеми необходимыми полномочиями, чтобы эффективно решать названные и другие значимые задачи. Уверен, вы приложите для этого максимум усилий, будете достойно хранить и приумножать лучшие традиции своих предшественников», — сказал Путин 12 января, поздравляя сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником. Документ опубликован на сайте Кремля.

    Ранее в Минобороны предложили повысить оклады военнослужащим и сотрудникам на 10,5%. На вопросы о возможности второй волны мобилизации пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что значения данным телеграм-каналов придавать не надо.

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