Кремль — о второй волне мобилизации и слухах о ней: новости СВО за 9 января

Частичная мобилизация в стране завершилась в конце октября Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 9 января 2023 года.



В Кремле рассказали о возможности второй волны мобилизации Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, ждет ли Россию новая волна частичной мобилизации. По словам Пескова, не нужно всерьез воспринимать информацию, которая появлялась только в соцсетях.

— Не надо придавать значения данным телеграм-каналов, первоисточник — власть, — отметил Дмитрий Песков.



В Минобороны предложили повысить оклады военнослужащих В Минобороны предложили с 1 октября 2023 года повысить оклады военнослужащих и сотрудников в 1,105 раза (на 10,5%). Уведомление о разработке соответствующего проекта постановления правительства опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно названию документа, повысить предполагается оклады военнослужащих и сотрудников ряда федеральных органов исполнительной власти.

В прошлом году для мобилизованных и их семей реализовали множество мер поддержки: это сохранение прежнего места работы, статус ветеранов и инвалидов боевых действий, бесплатные земельные участки в нескольких регионах России и многое другое.

Российский и украинский омбудсмены встретятся в Турции

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что планирует встречу с коллегой из Украины Дмитрием Лубинцом.

— Я подтверждаю, что я планирую такую встречу. На территории Турции будет проходить большой форум, организуемый турецким омбудсменом. И мы проговаривали возможность встречи и приблизительную повестку, — сказала Москалькова. Форум пройдет 12–14 января. Сам Лубинец заявлял о планируемой встрече с Москальковой в начале января — по его словам, они будут обсуждать обмен пленными.



Следком возбудил уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова. Как сообщает пресс-служба ведомства, в интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал «ряд заявлений, направленных против России». Интервью Смольянинова вызвало большой резонанс. Депутат Госдумы Султан Хамзаев пообещал обратиться в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело. Другие депутаты предложили запретить таким россиянам въезд в страну «лет на 20», «поразить в правах на этот же срок» и аннулировать паспорта «условных Смольяниновых». А зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале предложил использовать «правила военного времени» по отношению к россиянам, которые поддерживают Украину.

— Тут пошел сурьезный разговор между начальниками, как действовать: «по закону» или «по справедливости». Придется дать уточнение. Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени, — написал он в своем телеграм-канале.



По словам Медведева, во время войн всегда действовали специальные правила и были «тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие».



— Пока Госдума не приняла законы военного времени и они не подписаны президентом — только по Конституции и по закону, — прокомментировал пост бывшего президента сенатор Андрей Клишас. К слову, ранее Клишас предлагал политикам, призывающим не обращать внимания на Конституцию, покинуть конституционные органы власти. Позднее о интервью Смольянинова высказались и в Кремле: по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, власти об этом «ничего хорошего не думают».

— Важнее, что про эти слова думают наши соответствующие ведомства, — пояснил Песков. В следкоме рассказали о расследовании провокации со стороны Украины В Следственном комитете РФ сообщили о том, что следователи займутся изучением факта провокации со стороны Украины. Основанием послужили данные Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, согласно которым спецслужбы Украины подготовили новую масштабную провокацию, направленную на «дискредитацию ВС РФ и обвинению их в якобы совершении военных преступлений». — Отмечается, что в канун православного Рождества представители Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины организовали работы по вскрытию могил на кладбищах в ряде населенных пунктов, где были захоронены местные жители, умершие от естественных причин в период нахождения в данных районах российских войск с 24 февраля по 6 сентября 2022 года, — пояснили в пресс-службе ведомства. — После эксгумации тела были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные ямы. Представители украинских спецслужб и правоохранительных органов в настоящее время осуществляют фотографирование и видеофиксацию тел, а также имитируют проведение процессуальных действий.



Ранее об этой же ситуации сообщили в Минобороны РФ.