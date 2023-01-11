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    «Стала приходить во сне». Подозреваемый в убийстве матери пятерых детей на Урале рассказал, почему признался

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    В Свердловской области 37-летний подозреваемый в убийстве бывшей жены и матери пятерых детей рассказал, что перед тем, как сознаться в содеянном, начал видеть женщину во сне, что сильно его угнетало. Подробности порталу E1.RU рассказал официальный представитель регионального главка Валерий Горелых.

    По предварительной информации, 22 декабря прошлого года 36-летняя женщина попросила бывшего мужа отвезти ее в Режевский район, чтобы она нашла себе новое жилье. После развода экс-супруги жили под одной крышей в селе Коптелево неподалеку от Алапаевска. Знакомые пары рассказывали журналистам, что мужчина был очень ревнивым.

    По дороге, продолжил представитель МВД, они поругались, в пылу ссоры вышли из машины, и подозреваемый расправился с бывшей женой. Тело потерпевшей он отвез до моста через реку Реж и спрятал в ельнике, засыпав снегом. Там ее и обнаружили через три недели поисков, за время которых мужчина смог успешно пройти проверку на полиграфе.

    Признаться в убийстве, по словам бывшего мужа, его сподвигла покойная жена, которая начала приходить к нему во сне. «Впрочем, более подробные причины мы узнаем в ходе следствия», — подытожил Валерий Горелых.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Уточняется, что ранее подозреваемый уже был судим за кражи. Детей пары забрали сотрудники органов опеки.

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