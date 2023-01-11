«Стала приходить во сне». Подозреваемый в убийстве матери пятерых детей на Урале рассказал, почему признался

В Свердловской области 37-летний подозреваемый в убийстве бывшей жены и матери пятерых детей рассказал, что перед тем, как сознаться в содеянном, начал видеть женщину во сне, что сильно его угнетало. Подробности порталу E1.RU рассказал официальный представитель регионального главка Валерий Горелых.



По предварительной информации, 22 декабря прошлого года 36-летняя женщина попросила бывшего мужа отвезти ее в Режевский район, чтобы она нашла себе новое жилье. После развода экс-супруги жили под одной крышей в селе Коптелево неподалеку от Алапаевска. Знакомые пары рассказывали журналистам, что мужчина был очень ревнивым.

