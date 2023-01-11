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    На Урале через три недели поисков нашли тело матери пятерых детей. Бывшего мужа задержали после теста на полиграфе

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    На Режевском тракте в Свердловской области нашли тело 36-летней матери пятерых детей. Женщину искали три недели, по подозрению в убийстве задержан бывший муж, пишет 11 января E1.RU.

    По данным издания, в конце прошлого года супруги развелись, но жили все ещё вместе в уральском селе Коптелево. 22 декабря женщина отправилась навестить отца и пропала по дороге. Пока шли поиски и прочесывались окрестные леса, у следствия возникли вопросы к ее бывшему мужу. Однако мужчина успешно прошел полиграф.

    Предположительно, силовики задержали его как раз после повторного теста.

    Друзья пропавшей рассказали E1.RU, что экс-супруг не раз бил женщину и угрожал ей расправой. По предварительной информации, он сознался, что задушил бывшую жену, а тело вывез в лес в район Режевского тракта.

    Детей забрали сотрудники органов опеки. В Следственном комитете пока ситуацию официально не комментировали.

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