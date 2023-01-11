В Подмосковье по делу о педофилии задержали 85-летнего игумена раскольнического монастыря

Пока мужчина остаётся в статусе подозреваемого. В ближайшее время следствие планирует выйти в суд с ходатайством о мере пресечения.

«МК» пишет, что Суворов — 85-летний игумен женского монастыря в Орехово-Зуевском горокруге. О грехах с юношами стало известно после того, как осенью полиция разбиралась с заявлением о хищении 1,5 млн рублей из монастыря. По информации издания, следствие установило двух потерпевших. Один родом из Ростовской области, попал в монастырь в числе сирот и якобы сам уже успел попасться на растлении несовершеннолетних, у второго в обители жила бабушка.