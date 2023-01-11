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    В Подмосковье по делу о педофилии задержали 85-летнего игумена раскольнического монастыря

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    Адепт Истинно-православной церкви задержан в Московской области. По версии следствия, Анатолий Суворов одержим противными Уголовному кодексу страстями.

    Как сообщает Следственный комитет, представителю церкви вменяют насильственные действия сексуального характера в отношении подростков. Дело возбуждено по материалам ФСБ и МВД.

    Согласно материалам, насилие над подростками Суворов совершил в 2016 и 2017 годах, являясь духовным наставником и руководителем местной религиозной организации.

    Так называемая Истинно-православная церковь не имеет никакого отношения к Русской православной церкви.

    Пока мужчина остаётся в статусе подозреваемого. В ближайшее время следствие планирует выйти в суд с ходатайством о мере пресечения.

    «МК» пишет, что Суворов — 85-летний игумен женского монастыря в Орехово-Зуевском горокруге. О грехах с юношами стало известно после того, как осенью полиция разбиралась с заявлением о хищении 1,5 млн рублей из монастыря. По информации издания, следствие установило двух потерпевших. Один родом из Ростовской области, попал в монастырь в числе сирот и якобы сам уже успел попасться на растлении несовершеннолетних, у второго в обители жила бабушка.

    Пресс-центр МВД в октябре прошлого года показывал кадры из монастыря и сообщал о раскрытии кражи. По подозрению в хищении 1,5 млн из кельи настоятельницы тогда был задержан 24-летний местный житель. Как оказалось, к преступлению был причастен работник храма.

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