Песков прокомментировал слухи о якобы введённом запрете на выезд мужчин из России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «информационной уткой» и «диверсией» появившиеся в телеграм-каналах и некоторых СМИ сообщения о якобы введённом с 9 января запрете на выезд мужчин из России.



«Да, это обычная информационная утка, информационная диверсия, скажем так», — заявил Песков 11 января (цитата по РИА Новости).



Ранее в Сети появились публикации, что ФСБ якобы направила во все пограничные управления приказ по «обеспечению ограничения выезда за пределы России граждан, имеющих вывод о готовности к военной службе из категорий «А», «Б» и «В».

