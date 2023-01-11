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    Песков прокомментировал слухи о якобы введённом запрете на выезд мужчин из России

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    28 комментариев

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «информационной уткой» и «диверсией» появившиеся в телеграм-каналах и некоторых СМИ сообщения о якобы введённом с 9 января запрете на выезд мужчин из России.

    «Да, это обычная информационная утка, информационная диверсия, скажем так», — заявил Песков 11 января (цитата по РИА Новости).

    Ранее в Сети появились публикации, что ФСБ якобы направила во все пограничные управления приказ по «обеспечению ограничения выезда за пределы России граждан, имеющих вывод о готовности к военной службе из категорий «А», «Б» и «В».

    Напомним, что на днях Песков также призвал «не преувеличивать Telegram-каналы» и не верить слухам о «продолжении мобилизации» в РФ. Первоисточником информации являются официальные власти, подчеркнул он.

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    Комментарии 28

    Vasya1111 Янв 2023 в 13:50
    "Ранее в Сети появились публикации, что ФСБ якобы направила во все пограничные управления приказ по «обеспечению ограничения выезда за пределы России граждан, имеющих вывод о готовности к военной службе из категорий «А», «Б» и «В»"©.
    ________
    Как вообще можно верить в такой бред с таким контекстом в публикации.
    В нём же яано сквозит ранее (начало 03.2022 г.) опубликованное объявление в Западной вукраине СБУ, а вовсе не ФСБ.
    Только вместо России, там звучали слова (территории Западной Украины).
    И вместо категорий, звучали возрастные группы людей. Начиная с 16 летнего возраста, и заканчивая 65 летним. Включая женский пол.
    Чтобы оправдавать надежды Запада и США: - [До последнего украинца].

    Лично я, не понимаю как этому можно было поверить?
    Ведь уже давно всем известны все приёмы по провокационной политике в информационном поле в отношении России со стороны неонацистов.
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