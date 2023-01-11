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    Огонь добрался до машин. На стройке в Новой Москве загорелась ёмкость с дизтопливом

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    В микрорайоне Переделкино Ближнее в Новой Москве произошёл пожар. На стройке воспламенились ёмкости с тонной дизельного топлива. Об этом 11 января сообщает портал MSK1.RU, ссылаясь на пресс-службу МЧС.

    MSK1.RU

    Конкретный адрес возгорания — улица Бориса Пастернака, 3. Площадь пожара пока устанавливается. Сейчас, добавили в ведомстве, «принимаются меры к тушению».

    По словам очевидцев, огонь достиг ближайшей речки. На месте задействованы пожарные и скорая помощь.

    Как сообщает ТАСС, огонь перешёл на шесть автомобилей. Также топливо вылилось в подземный коллектор, образовав несколько очагов пожара.

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