Огонь добрался до машин. На стройке в Новой Москве загорелась ёмкость с дизтопливом

В микрорайоне Переделкино Ближнее в Новой Москве произошёл пожар. На стройке воспламенились ёмкости с тонной дизельного топлива. Об этом 11 января сообщает портал MSK1.RU, ссылаясь на пресс-службу МЧС.
Конкретный адрес возгорания — улица Бориса Пастернака, 3. Площадь пожара пока устанавливается. Сейчас, добавили в ведомстве, «принимаются меры к тушению».
По словам очевидцев, огонь достиг ближайшей речки. На месте задействованы пожарные и скорая помощь.
Как сообщает ТАСС, огонь перешёл на шесть автомобилей. Также топливо вылилось в подземный коллектор, образовав несколько очагов пожара.