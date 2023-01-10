Под Тихвином появился ледяной игольчатый великан. Посмотрите, что это такое

Мороз создает не только изящные узоры на окнах — в Тихвинском районе Ленобласти он соорудил «мрачный промышленный артефакт». Там залило водой водонапорную башню, и теперь на ней застыли белые иглы.
Фото конструкции 10 января публикует 47news. Она находится в поселке Сарка, где живет около пятисот человек. Местные жители боятся, что башня рухнет, не выдержав ледяного наряда, и тогда они могут остаться без воды и отопления.
«Лед сверху и до самого низа. Эта ледяная глыба оттягивает башню. Всё трещит, башню клонит в сторону. Были проблемы у нас всегда с глубинным насосом, но такого раньше не было», — говорит староста Елена Снеткова.
Башню временно вывели из эксплуатации, отмечают в Леноблводоканале. Инженер, который ее осматривал, полагает, что причиной неприятности стали морозы: вода замерзла, пробила брешь и залила башню. Залатать «великана» планируют, когда потеплеет, а сейчас вода в поселке есть, отметили собеседники издания.