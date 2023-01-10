Главным тренером сборной России по биатлону назначили Павла Ростовцева

Главным тренером сборной России по биатлону стал Павел Ростовцев, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Союза биатлонистов России (СБР) Сергея Аверьянова.



Он отметил, что Ростовцев был принят на работу в Союз с 9 января.

Павел Ростовцев в 2000 и 2001 годах выиграл золотые медали чемпионата мира по биатлону. В 2006 году стал серебряным призером на Олимпиаде в Турине. После этого завершил спортивную карьеру.

В сборной России по биатлону не было главного тренера с весны 2021 года. Мужскую команду в данный момент тренирует Юрий Каминский, женскую сборную — Михаил Шашилов.