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    Главным тренером сборной России по биатлону назначили Павла Ростовцева

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    Главным тренером сборной России по биатлону стал Павел Ростовцев, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Союза биатлонистов России (СБР) Сергея Аверьянова.

    Он отметил, что Ростовцев был принят на работу в Союз с 9 января.

    Павел Ростовцев в 2000 и 2001 годах выиграл золотые медали чемпионата мира по биатлону. В 2006 году стал серебряным призером на Олимпиаде в Турине. После этого завершил спортивную карьеру.

    В сборной России по биатлону не было главного тренера с весны 2021 года. Мужскую команду в данный момент тренирует Юрий Каминский, женскую сборную — Михаил Шашилов.

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