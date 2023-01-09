В суде над гонимым Украиной и Россией священником говорили об исламе

Иоанн Курмояров Фото: скриншот из видео/YouTube Поделиться Поделиться





В суде по делу о навете на российскую армию говорили о том, когда война становится священной и можно ли членов террористического ИГИЛ* считать мусульманами. Как все это увязывается с действиями Вооруженных сил РФ на Украине, читателям «Фонтанки» узнать нельзя — еще до приговора слова подсудимого назвали запретными. В итоге вышла дискуссия об исламе между людьми, которые прямо говорят, что специалистами по исламу не являются.

Подсудимый — Иоанн Курмояров, священник. В его роликах на YouTube-канале (всего таких роликов больше 60) следствие разглядело заведомо ложную информацию о Вооруженных силах РФ. Мотивом назвали корысть и религиозную ненависть. О ней — ненависти — и говорили 9 января на заседании Калининского райсуда Петербурга.

Экспертами пригласили имама Файзулло Каримова и философа-культуролога Ирину Османову. Каримов родом из Таджикистана, и, как выяснилось на заседании, у него нет российского образования, в стране он живет наездами, но еще с 1980-х. Официально он представился как имам «Дома Алимова» — по базе данных юрлиц это международная ассоциация и национальный культурный центр, но в соцсетях о себе организация пишет проще: мечеть. Впрочем, когда слушатели в коридоре допытывалась у имама, как он получил статус специалиста, прозвучало, что он в первую очередь имеет отношение к молельному дому на Сенной и вроде как следователи в поисках знатока Корана прям туда и пришли. На уточняющие вопросы имам отвечать уже не стал.

Слушатели — активисты и правозащитники разных возрастов — попытались проявить себя в зале суда. Судья была вынуждена мириться с тем, что небольшое помещение превратилось в маршрутку в час-пик, и пригрозила регулярно проветривать — меньше чем час заседания дважды обрывался перерывами. Одну пожилую женщину пришлось все-таки выпроводить — она начала фотографировать без разрешения, что прямо запрещено законом. И это судья еще не знала, что другая слушательница пришла с поролоновым клоунским носом, но благоразумно убрала его в карман еще до выхода Её чести.

Какие конкретные слова подсудимого священника анализировал имам Каримов, «Фонтанка» сказать не может — оба специалиста решили, что они разжигают межнациональную рознь, а значит, в СМИ им дорога закрыта. Оставим только факты, подтвержденные имамом и, к примеру, «Википедией», — Курмояров напомнил, что в исламе есть понятия священной войны и кровной мести, христианство же подразумевает, что в рай попадают только миротворцы. Некоторые его высказывания сопровождались словами «я не специалист в исламе», «может быть» и «наверное».



Чтобы обосновать выводы о словах Курмоярова как о разжигающих межконфессиональную рознь, имам ссылался на Коран — по бумаге прочел три отрывка из роликов подсудимого и, так же не отрываясь от листочка, свои о них суждения. Упершись в слово «наверное» уточнил: «То есть наверняка». Задавая вопросы специалисту, подсудимый сперва поздравил всех с Рождеством и тут же обратился к имаму с как бы встречным вопросом о разжигании: он напомнил, как в 2009 году священника Даниила Сысоева убили за его высказывания об исламе. Допрос же, регулярно прерываемый угрозами судьи устроить перерыв, выглядел примерно так:

Священник: — Священная война за веру есть в исламе? Имам: — Да, есть. С.: — Она может вестись с помощью оружия? И.: — Да. С.: — Джихад может вестись с помощью оружия за веру. Это агрессивные действия или нет? И.: — Священная война ведется только тогда, когда носит оборонительный характер. С.: — С помощью оружия мусульмане могут проявлять агрессию для защиты своей веры? И.: — Вы этим обвиняете ислам? С.: — Нет, я вас спрашиваю: с помощью оружия мусульмане могут вести священную войну за веру, проявляя агрессию?

И.: — Я ответил на те моменты, которые касались ваших высказываний в роликах. С.: — В исламе существуют разные течения — есть такое? И.: — Если какие-то определенные люди трактовали ислам по-своему, это не значит, что они представляют ислам. С.: — А как мы это поймем, люди, далекие от ислама? Есть одно течение, другое, но представители обоих говорят, что правда за ними. Как нам разобраться? ИГИЛ* — это мусульмане или нет?

Последний вопрос вызвал у слушателей смех. Судья предложила им грустить и смеяться за пределами зала. Не понял реакции и Каримов, но и ответа на вопрос не последовало.

Подсудимый пытался выяснить (но снова не смог), разжигал бы религиозную рознь человек, который утверждал бы, что в исламе существуют джихад и священная война с применением оружия. Вопрос был снят по просьбе прокурора, потому что другой человек — это не Курмояров.

Осталась белым пятном и деталь о том, на основе чего имам сделал вывод о категоричности высказываний подсудимого. Несколько минут ушло на то, чтобы выяснить у специалиста значение слова «наверное», а когда с третьей попытки ответа не последовало, судья сняла вопрос как не имеющий отношения к делу. Курмояров предположил, что имам не совсем хорошо понимает русский язык и, как следствие, смысл сказанных им в ролике слов. Уточнять пришлось и адвокату, и судье. Защитник просила специалиста высказать свои суждения, хотя бы отложив бумажки, суд не понимал зачем. Пока эти две стороны спорили, имам вроде как с легким раздражением откинул от себя записи. В итоге он сказал практически то же самое, что в них написано, но добавив цитаты из Корана на иностранном языке. Закончили допрос на тревожной ноте: имам честно признался, что были вопросы, отвечать на которые ему не хотелось, потому и не стал.

Второй эксперт на заседание не пришла, но выводы ее были зачитаны. Из любопытного — заключение кандидата философских наук Ирины Османовой несколько противоречит показаниям имама. Так, утверждает культуролог, в исламе нет понятия кровной мести, и она вообще считалась языческим пережитком. Но в выводах специалисты едины — Курмояров проявил религиозную нетерпимость. Курмояров в СИЗО с 7 июня, при обыске у него изъяли компьютер и деревянный крест. Ему грозит до десяти лет колонии. Курмояров полностью признает вину, что послужило поводом для разрыва отношений с первым адвокатом — защитник остался в уверенности, что священник себя оговаривает. Нынешний адвокат, Луиза Магомедова, сказала суду, что для представления доказательств стороны защиты ей хватит одного заседания — оно состоится в конце января.

*Запрещенная в России террористическая организация.

