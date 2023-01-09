У «Европолиса» тревожно — туда стянулись машины МЧС

Вечером понедельника, 9 января, посетителям ТРК «Европолис» на Полюстровском проспекте пришлось поволноваться. Туда прибыли машины МЧС, а горожане сообщали об эвакуации.
Снимок с места событий 9 января «Фонтанке» прислал читатель, волновались очевидцы и в соцсетях. «Перед входом пожарные машины, только что в ту сторону мчались три пожарки», — писали пользователи в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
Впрочем, в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу «Фонтанку» успокоили: вызов был ложным. Пожара в комплексе не было.