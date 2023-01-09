    Сейчас

    -9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -9˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -14

    3 м/с, ю-в

    766мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd70.34eur75.66

    «Работает целая система». Песков ответил, продолжится ли в России борьба с коррупцией

    2935
    31 комментарий

    Россия продолжит борьбу с коррупцией внутри страны, несмотря на решение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Об этом 9 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, этот шаг не подрывает внутренний законодательный потенциал по борьбе с коррупцией. При этом он отметил, что международного взаимодействия с недружественными странами по данной теме нет «уже продолжительное время», а с дружественными совместная работа продолжается.

    Российское антикоррупционное законодательство, считает Песков, «весьма жесткое». Тем не менее он признал, что проблему искоренить пока не удалось, как и нигде в мире. Представитель Кремля заверил, что работа будет продолжена.

    Ранее стало известно, что президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

    Конвенция регламентирует вопросы правовой помощи и выдачи, содержит положения о криминализации коррупционных деяний. Представитель РФ подписал её в Страсбурге 27 января 1999 года. По данным «Интерфакса», решение о денонсации принято в связи с прекращением членства России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО) — такое решение принял Комитет министров Совета Европы. Россия вышла из состава Совета Европы в середине марта 2022 года, после 26 лет участия.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ20
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 31

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    31
    close