«Работает целая система». Песков ответил, продолжится ли в России борьба с коррупцией

Россия продолжит борьбу с коррупцией внутри страны, несмотря на решение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Об этом 9 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



По его словам, этот шаг не подрывает внутренний законодательный потенциал по борьбе с коррупцией. При этом он отметил, что международного взаимодействия с недружественными странами по данной теме нет «уже продолжительное время», а с дружественными совместная работа продолжается.



Российское антикоррупционное законодательство, считает Песков, «весьма жесткое». Тем не менее он признал, что проблему искоренить пока не удалось, как и нигде в мире. Представитель Кремля заверил, что работа будет продолжена.