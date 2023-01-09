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    Президент Путин внёс проект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

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    Российский лидер Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. 9 января его опубликовали в электронной базе парламента.

    «Денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года», — говорится в документе.

    В конце декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому кабмин одобряет предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию и представит его президенту.

    Конвенция регламентирует вопросы правовой помощи и выдачи, содержит положения о криминализации коррупционных деяний. Представитель РФ подписал её в Страсбурге 27 января 1999 года. По данным «Интерфакса», решение о денонсации принято в связи с прекращением членства России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО) — такое решение принял Комитет министров Совета Европы. Россия вышла из состава Совета Европы в середине марта 2022 года, после 26 лет участия.

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