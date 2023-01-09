Президент Путин внёс проект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

Российский лидер Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. 9 января его опубликовали в электронной базе парламента.



«Денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года», — говорится в документе.



В конце декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому кабмин одобряет предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию и представит его президенту.

