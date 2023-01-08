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    У убитой братом в Москве женщины в Петербурге остался ребенок

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    Погибшая в столичной многоэтажке женщина жила на два города. В Петербурге у нее остались муж и ребенок. Убийцу знакомые семьи характеризуют как человека со странностями.

    Подробности о личностях убитых и убийцы 8 января рассказывает MSK1.ru. В квартиру на юго-западе столицы семья переехала после реновации, соседи мало что смогли о них сказать. Что именно заставило 41-летнего Александра Желтоухова застрелить 38-летнюю сестру и 68-летнюю мать, неизвестно, однако близкие его сестры рассказали журналистам, что он был странным и несколько лет угрожал женщине. Родственница семьи подтвердила, что у него было психическое отклонение.

    Сестра убийцы жила на два города, приезжая в Москву к матери и брату, а в Петербург к мужу и 12-летнему ребенку.

    Как сообщалось ранее, днем на 14 этаже раздался громкий звук, вылетело стекло, после чего начался пожар. В квартире были найдены три тела и оружие. Оперативники быстро установили, что мужчина застрелил женщин и добровольно ушел из жизни.

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