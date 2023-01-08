У убитой братом в Москве женщины в Петербурге остался ребенок

Погибшая в столичной многоэтажке женщина жила на два города. В Петербурге у нее остались муж и ребенок. Убийцу знакомые семьи характеризуют как человека со странностями.

Подробности о личностях убитых и убийцы 8 января рассказывает MSK1.ru. В квартиру на юго-западе столицы семья переехала после реновации, соседи мало что смогли о них сказать. Что именно заставило 41-летнего Александра Желтоухова застрелить 38-летнюю сестру и 68-летнюю мать, неизвестно, однако близкие его сестры рассказали журналистам, что он был странным и несколько лет угрожал женщине. Родственница семьи подтвердила, что у него было психическое отклонение.