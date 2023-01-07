Вечер субботы в Петербурге завершился двумя пожарами. Огонь показали очевидцы

Так, в доме 7 на Канонерском острове воспламенилась двухкомнатная квартира. Обстановка загорелась на площади 20 «квадратов». Огонь ликвидировали в 23:22, тогда как известно о нём стало в 21:41. Сведения о пострадавших не поступали.

Сразу два пожара пришлось тушить спасателям в Петербурге вечером 7 января. Об этом сообщили в Telegram-канале городского управления МЧС.

Фотографии с места происшествия появились в группе «ДТП и ЧП». На них видно, как из окон восьмого этажа валит дым. В комментариях к записи пользователь социальной сети Владимир уточнил, что из-за пожара подъезд эвакуировали.

Горение обстановки также происходит на мансарде дома 9 в Перекупном переулке. Площадь горения пока уточняется.



Судя по картам «Яндекса», по этому адресу располагается отель. Яркое пламя на самом верхнем этаже дома очевидцам тоже удалось сфотографировать, а на видео попала работа пожарных.



В обоих случаях к ликвидации возгорания привлекли от МЧС шесть единиц техники и 30 человек личного состава.