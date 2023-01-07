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    Ладога опять спасла Петербург от сильных морозов

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    В Рождество Ладога защитила Петербург и Карельский перешеек от сильных морозов. Об этом эффекте 7 января рассказал в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.

    «Можно сказать, что Санкт-Петербургу снова повезло. Так уже было в декабре, когда ждем сильный мороз, а температура воздуха замирает на отметке в —7…—9 гр. Давайте и сегодня поговорим о Ладоге. Это она защищает и Санкт-Петербург, и Карельский перешеек от морозов. По области морозы сегодня от —20 до —29 градусов», — рассказал синоптик.

    Когда погода очень холодная, над Ладогой образуются облака. И при определенном направлении северо-восточного ветра начинается их вынос с акватории вместе с теплом и снегом. Спутниковые снимки и локаторы хорошо иллюстрируют это явление и показывают шлейф.

    Колесов пояснил: когда он и его коллеги иногда говорят, что «Ладога работает», как раз этот эффект и имеют в виду специалисты по погоде.

    «В предстоящие сутки меняется синоптическая ситуация и смена ветра к югу всё же произойдет. Так что предстоящая ночь должна нас «порадовать» морозом не только по области, но и в Санкт-Петербурге. Как и обещали, 8 января должно стать самым морозным», — добавил главный синоптик.

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