Ладога опять спасла Петербург от сильных морозов

В Рождество Ладога защитила Петербург и Карельский перешеек от сильных морозов. Об этом эффекте 7 января рассказал в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.



«Можно сказать, что Санкт-Петербургу снова повезло. Так уже было в декабре, когда ждем сильный мороз, а температура воздуха замирает на отметке в —7…—9 гр. Давайте и сегодня поговорим о Ладоге. Это она защищает и Санкт-Петербург, и Карельский перешеек от морозов. По области морозы сегодня от —20 до —29 градусов», — рассказал синоптик.

Когда погода очень холодная, над Ладогой образуются облака. И при определенном направлении северо-восточного ветра начинается их вынос с акватории вместе с теплом и снегом. Спутниковые снимки и локаторы хорошо иллюстрируют это явление и показывают шлейф.