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    После гибели пешехода под Кингисеппом возбуждено уголовное дело

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    После смертельной аварии под Кингисеппом, где мужчину сбили и трижды переехали, возбуждено уголовное дело. Об этом 5 января сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

    Кингисеппская городская прокуратура признала законным возбуждение дела о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека и сопряженном с оставлением места аварии.

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    «В вечернее время на автодороге подъездной путь к г. Кингисепп произошел наезд на 45-летнего пешехода, находящегося на проезжей части. Мужчина скончался от полученных травм, неустановленное лицо, управляющее неустановленным транспортным средством, скрылось с места дорожно-транспортного происшествия», — сообщают в ведомстве.

    По данным полиции, мужчина находился вне зоны пешеходного перехода, сначала его сбила снегоуборочная машина, а затем переехали еще три автомобиля.

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