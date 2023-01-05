После гибели пешехода под Кингисеппом возбуждено уголовное дело

После смертельной аварии под Кингисеппом, где мужчину сбили и трижды переехали, возбуждено уголовное дело. Об этом 5 января сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.



Кингисеппская городская прокуратура признала законным возбуждение дела о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека и сопряженном с оставлением места аварии.