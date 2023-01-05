После гибели пешехода под Кингисеппом возбуждено уголовное дело

После смертельной аварии под Кингисеппом, где мужчину сбили и трижды переехали, возбуждено уголовное дело. Об этом 5 января сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.
Кингисеппская городская прокуратура признала законным возбуждение дела о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека и сопряженном с оставлением места аварии.
«В вечернее время на автодороге подъездной путь к г. Кингисепп произошел наезд на 45-летнего пешехода, находящегося на проезжей части. Мужчина скончался от полученных травм, неустановленное лицо, управляющее неустановленным транспортным средством, скрылось с места дорожно-транспортного происшествия», — сообщают в ведомстве.
По данным полиции, мужчина находился вне зоны пешеходного перехода, сначала его сбила снегоуборочная машина, а затем переехали еще три автомобиля.