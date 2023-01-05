Пожар на 420 «квадратов». На Пулковском шоссе по повышенному уровню сложности тушили здание

Утром четверга более 30 спасателей прибыли к зданию на Пулковском шоссе. Там тушат пожар — огонь охватил 420 «квадратов», и уровень сложности уже повышали до 1-бис.
Сообщение о возгорании поступило в 9:16, сообщает 5 января пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. По данным ведомства, горит дом 104 — двух-трехэтажное производственное здание 12 на 45 метров. Через час пожару повысили ранг сложности, но в начале двенадцатого вернули прежний — его удалось локализовать.
Отметим, что по указанному адресу располагается «Беларусь-МТЗ». Дозвониться до представителей завода «Фонтанке» не удалось.