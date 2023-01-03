Разрушенные многоэтажки и первый бар. Рассказ петербуржца, который раздавал обогреватели в Мариуполе

В Мариуполь 26-летний Артемий Пигарев приехал во второй половине ноября и пробыл до декабря. Он раздавал электрообогреватели. Их получили тысячи местных жителей. Петербуржец увидел разрушенный город, который теперь начинает оживать. Сейчас в нем работают кофейни, продуктовые магазины и даже бар. Только в Мариуполе все еще мерзнут люди.

«Есть кварталы, разрушенные не так сильно. Есть места, где смотришь и вспоминаешь фотографии Грозного времен чеченской войны. Еще заметен контраст. Где-то бойко работают строители — латают крыши, меняют окна, срезают батареи и меняют на новые. Где-то нет. Все по-разному», — рассказывает он.

Фото: из личного архива Артемия Пигарева Фото: из личного архива Артемия Пигарева Фото: из личного архива Артемия Пигарева Фото: из личного архива Артемия Пигарева Фото: из личного архива Артемия Пигарева Поделиться Поделиться





Петербуржец стал участником второй гуманитарной миссии движения «Общество. Будущее». В Мариуполе волонтеры организации за осень и начало декабря раздали больше 20 тысяч обогревателей. Сам Артемий поехал, чтобы помочь жителям города, где весной 2022 года произошла «гигантская человеческая драма».



«Многие не знали, кто мы такие… Очень удивлялись, что волонтеры, а не представители власти. Бывало, что толпа человек от 200 до 600 приходит, а на раздаче всего три волонтера. Иногда слышал бурчание со стороны людей, но в целом больше благодарности. За обогревателями приходили разные люди: очень много стариков, людей среднего возраста, а молодежи и детей — меньше», — рассказывает Артемий.

Фото: из личного архива Артемия Пигарева Фото: из личного архива Артемия Пигарева Фото: из личного архива Артемия Пигарева Фото: из личного архива Артемия Пигарева Фото: из личного архива Артемия Пигарева Фото: из личного архива Артемия Пигарева Фото: из личного архива Артемия Пигарева Фото: из личного архива Артемия Пигарева Поделиться Поделиться





С жильем волонтерам помогла местная пожилая женщина. Она получила обогреватель и пригласила к себе. Бабушка живет в пятиэтажке, которая сильно пострадала во время боевых действий. Большая часть подъездов дома разрушена артобстрелами. Всего в доме остались несколько постоянных жильцов. «Два или три», — говорит Артемий.

Женщина одна приглядывает за своим подъездом. В ее распоряжении две квартиры — в них она и заселила волонтеров.

В квартире, которая досталась петербуржцу, не было балкона и куска стены. Женщина рассказала, что это из-за обстрелов артиллерии. Еще стекла в окнах разбиты — их сами волонтеры прикрывали фанерой или картоном. Взгляд цепляет необычное применение лестничной клетки — там лежат спасенные из разрушенных квартир вещи и стоят буржуйки.

Фото: фото из телеграм-канала Общество.Будущее Поделиться Поделиться





Каждое утро 25 волонтеров приезжали на склад. Там загружали обогреватели в микроавтобусы и отправлялись на раздачу. До этого была проведена большая организационная работа: собраны заявки от нуждающихся. Только в этом вопросе прошло все не так гладко, как хотелось бы. Подавать заявки надо через интернет, но не у всех в Мариуполе есть связь. Местные жители часто узнавали о раздаче по сарафанному радио или случайно, увидев на улице толпу и волонтеров.



«Чаще я ездил на точку и там раздавал. Обычно собиралась толпа около 200–300 человек. Приоритет был людям, оформившим заявки. Доводилось отдавать и так: замерзшая бабушка какая-нибудь просит, глухонемая девочка один раз подошла. Мы выдавали. И беременные женщины подходили… Старались помогать более уязвимым и нуждающимся. Надо постоянно принимать решения и расставлять приоритеты. Мы хотели, чтобы обогреватели получили как можно больше людей», — объяснил он.

Раздача обогревателей в основном проходила гладко. Люди соблюдали порядок, стояли в очереди. Были приятными и спокойными. Только один раз пришлось столкнуться с давкой — собравшиеся начали напирать на волонтеров. Пострадал из один из них. Как шутит Артемий: «затрехсотился». Желающие получить обогреватели окружили волонтеров — один из них свалился в яму с арматурой, которая находилась рядом. Он получил разрыв связок и сейчас ходит с гипсом.



«Я начал командовать: сначала задние ряды отходят, потом средние, затем передние. Одной женщине стало плохо. Я ее вывел из толпы и дал подышать. Из-за небольшого процента людей — где-то 5 % или 10 % от пришедших — раздача была сорвана», — рассказывает петербуржец.

Еще после 2014 года Артемий неоднократно ездил в Донбасс. Посещал Донецк, Луганск и другие города. Много друзей у него из этих мест. В Мариуполе он после боевых действий весны 2022-го оказался впервые и видел город очень разным. Где-то активно строят новые многоэтажные дома, где-то еще стоят полностью разрушенные.

Город скорее жив, чем мертв. В нем работают супермаркеты и продуктовые магазины. В кофейнях можно взять кофе с собой. Недавно еще заработал первый бар в городе — «Бархат». В нем можно выпить пшеничного за вполне петербургскую сумму в 300 рублей. Но только за наличные — никакие карты в городе нигде не принимают.

Фото: из личного архива Артемия Пигарева Поделиться Поделиться





«Открылся буквально за неделю до нашего приезда. На углу стоит дом — такая советская сталинка. Верхние этажи выгоревшие, а ниже бар находится. Очень компактный и небольшой. С комфортом может сидеть в нем максимум человек десять. Такой ламповый бар, чтобы зайти вечером и выпить пива. В него приходят мужчины от 30 и старше. Сейчас думаю, процесс [открытия заведений] пойдет активнее, но все, конечно, будет зависеть от ситуации на фронте», –поделился Артемий.

Особенно петербуржец оценил заведение с итальянской кухней — только оно еще не работает полноценно. Пасту и прочие блюда предлагают навынос.

Фото: из личного архива Артемия Пигарева Фото: из личного архива Артемия Пигарева Фото: из личного архива Артемия Пигарева Поделиться Поделиться





«В городе не такое положение, что люди якобы сидят на разбомбленной кухне. Сильно пострадал центр, в других частях города находятся менее пострадавшие районы. Там, я думаю, примерно та же инфраструктура, которая была и до боевых действий», — рассказал он.

Кофейни тоже не простаивают. Есть постоянный поток людей, которые заходят выпить кофейку. Продуктовые магазины тоже обычные, но цены высокие, как в Москве или Петербурге. Местным это не нравится.

«Можно идти по Мариуполю и не подумать, что это разрушенный во время боевых действий город, если не поднимать глаза на верхние этажи панельных домов. До четвертого или пятого этажа все нормально и привычно, а дальше — выгоревшее», — объяснил он.

Фото: из личного архива Артемия Пигарева Фото: из личного архива Артемия Пигарева Фото: из личного архива Артемия Пигарева Фото: из личного архива Артемия Пигарева Фото: из личного архива Артемия Пигарева Фото: из личного архива Артемия Пигарева Поделиться Поделиться





Мариупольские коты и собаки отдельно заинтересовали петербуржца. На улицах города их очень много. Животные бегают по всему Мариуполю и, как показалось Артемию, выработали умение расположить к себе человека. В этом он увидел способ зверей выжить, ведь и в их жизнях тоже произошла большая трагедия.

