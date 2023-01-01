Герои «Фонтанки». Кому на Руси рисовать хорошо

В день, когда ему сообщили о зачислении в Академию, в Кабул вошли талибы* («Талибан»* — террористическая организация, запрещенная в РФ). А потом на улице Анаята остановил патруль. Двое вооруженных автоматом и пулеметом людей потребовали показать им телефон. И среди фотографий увидели «Данаю» Рембрандта. Этого оказалось достаточно. Анаята завели в тупик в конце узкой улочки. Он понял, что сейчас его расстреляют. Но пока патрульные снимали оружие с плеча, художник сбежал и какими-то немыслимыми путями сумел выбраться из страны и прибыл в Петербург. Перед входом в Академию художеств, прямо на льду, он встал на колени и помолился.

