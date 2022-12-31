Люди в халатах на голое тело и экстренная упаковка. Что творится перед праздником на улицах и в торговых центрах Петербурга

Предновогодняя суета в Петербурге перед наступлением 2023-го оказалась менее масштабной, чем обычно. Людей на улицах города немного, да и в магазинах толп не наблюдается.

Тем не менее предпраздничная атмосфера ощущается. Как передает корреспондент «Фонтанки», некоторые экстренно заворачивают подарки прямо в торговом центре. На улицах выступают небольшие оркестры. Горожанам карамельки вручает в буквальном смысле ожившая ель.

