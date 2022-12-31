Люди в халатах на голое тело и экстренная упаковка. Что творится перед праздником на улицах и в торговых центрах Петербурга

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Предновогодняя суета в Петербурге перед наступлением 2023-го оказалась менее масштабной, чем обычно. Людей на улицах города немного, да и в магазинах толп не наблюдается.
Тем не менее предпраздничная атмосфера ощущается. Как передает корреспондент «Фонтанки», некоторые экстренно заворачивают подарки прямо в торговом центре. На улицах выступают небольшие оркестры. Горожанам карамельки вручает в буквальном смысле ожившая ель.
Встречаются и необычные персонажи. Так, фотограф «Фонтанки» заметил на Невском молодого человека в халате на голое тело. Благо в город пришла оттепель.