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    Люди в халатах на голое тело и экстренная упаковка. Что творится перед праздником на улицах и в торговых центрах Петербурга

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    Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    Предновогодняя суета в Петербурге перед наступлением 2023-го оказалась менее масштабной, чем обычно. Людей на улицах города немного, да и в магазинах толп не наблюдается.

    Тем не менее предпраздничная атмосфера ощущается. Как передает корреспондент «Фонтанки», некоторые экстренно заворачивают подарки прямо в торговом центре. На улицах выступают небольшие оркестры. Горожанам карамельки вручает в буквальном смысле ожившая ель.

    Встречаются и необычные персонажи. Так, фотограф «Фонтанки» заметил на Невском молодого человека в халате на голое тело. Благо в город пришла оттепель.

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