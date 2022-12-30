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    СКА отыгрался после 1:5, но все равно проиграл «Витязю» в овертайме

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    Поражением для хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против подмосковного «Витязя». Встреча проходил 30 декабря в Балашихе и закончилась со счетом 5:6 (1:1, 1:4, 3:0, 0:1).

    По ходу матча СКА проигрывал со счетом 1:5, но сумел отыграться к концу третьего периода, однако в овертайме «Витязь» все-таки довел дело до победы.

    Голы за СКА забили Игорь Ожиганов (10 минута), Дмитрия Яшкин (39, 49), Марат Хайруллин (43) и Михаил Воробьев (45). У «Витязя» отличились Степан Старков (20, 35), Александр Яремчук (30), Тайлер Граовац (32), Алексей Волгин (39) и Владимир Галузин (65).

    Для СКА это поражение стало 11-м после 46 матчей регулярного чемпионата. Тем не менее армейцы с Невы продолжают лидировать в Западной конференции с 74 очками.

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