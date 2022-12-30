Борец с зеркалами автомобилей на Лиговском проспекте услышал приговор

Фрунзенский районный суд Петербурга вынес приговор хулигану, который сентябрьским вечером решил попинать припаркованные автомобили. Пострадали от его упражнений на ноги шесть машин.



В 23:26 17 сентября у дома 215 по Лиговскому проспекту подсудимый из хулиганских побуждений ударил ногой Audi A4, оторвав ему боковое зеркало и нанеся ущерб почти в 25 тысяч рублей, сообщает 30 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Минуту спустя то же самое он проделал с Hyundai Solaris, причинив ущерб на 21 тысячу рублей. Следующим был Subaru Forester, тут уже насчитали порядка 96 тысяч рублей ущерба. В 23:29 пострадали Mazda CX-5 (на 52 тысячи рублей) и Volkswagen Polo (на 14 тысяч). И наконец, в 23:32 досталось Mitsubishi Outlander, которому нанесли ущерб на 88 тысяч.