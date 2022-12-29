Путин отменил возрастную маркировку Библии, Корана и школьной литературы

В России упразднили возрастную маркировку для школьной и религиозной литературы. Соответствующий закон подписал 29 декабря президент РФ Владимир Путин.



Маркироваться не будут тексты традиционных для России религий – Библия, Коран, Танах и Ганджур. Кроме того, это касается и литературы, изучение которой предусматривается федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными основными общеобразовательными программами.



Поправки также вносятся в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ». Согласно изменениям, в прокатном удостоверении на фильм должно быть сказано о запрете его показа детям, если он содержит информацию, распространение которой для них запрещена.

