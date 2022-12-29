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    Путин отменил возрастную маркировку Библии, Корана и школьной литературы

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    В России упразднили возрастную маркировку для школьной и религиозной литературы. Соответствующий закон подписал 29 декабря президент РФ Владимир Путин.

    Маркироваться не будут тексты традиционных для России религий – Библия, Коран, Танах и Ганджур. Кроме того, это касается и литературы, изучение которой предусматривается федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными основными общеобразовательными программами.

    Поправки также вносятся в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ». Согласно изменениям, в прокатном удостоверении на фильм должно быть сказано о запрете его показа детям, если он содержит информацию, распространение которой для них запрещена.

    К экспертизе информационной продукции для детей будут привлекать, в том числе, специалистов в области культурологии, искусствознания и искусствоведения.

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