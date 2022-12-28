СКА вновь уступил ЦСКА

Поражение для хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА, который проходил в Москве 28 декабря. Армейцы с Невы уступили со счетом 1:3 (0:0, 1:0, 0:3).



Единственный гол за СКА забил Марат Хуснутдинов (28). У ЦСКА отличились Константин Окулов (43, 49) и Максим Соркин (58).

Для петербургской команды это поражение стало 10-м после 45 матчей чемпионата. Тем не менее СКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции с 73-мя очками.

Следующим соперником армейцев с Невы станет «Витязь». Игра пройдет в подмосковной Балашихе 30 декабря.