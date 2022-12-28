    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, ю-з

    758мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd71.33eur75.66

    СКА вновь уступил ЦСКА

    823
    обсудить

    Поражение для хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА, который проходил в Москве 28 декабря. Армейцы с Невы уступили со счетом 1:3 (0:0, 1:0, 0:3).

    Единственный гол за СКА забил Марат Хуснутдинов (28). У ЦСКА отличились Константин Окулов (43, 49) и Максим Соркин (58).

    Для петербургской команды это поражение стало 10-м после 45 матчей чемпионата. Тем не менее СКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции с 73-мя очками.

    Следующим соперником армейцев с Невы станет «Витязь». Игра пройдет в подмосковной Балашихе 30 декабря.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СКАХоккей
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close