Не только для мужчин. Курс военной подготовки может появиться в российских вузах уже 1 сентября

Минобрнауки рекомендует с 1 сентября включить в образовательные программы вузов курс по основам военной подготовки. Об этом 28 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.



В ведомстве добавили, что такие решения вузы принимают самостоятельно, а курс — это методический материал, который можно включать, в том числе, в программы военной подготовки военных учебных центров. Его можно использовать не только для программ военной подготовки, но и в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».