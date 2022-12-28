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    Не только для мужчин. Курс военной подготовки может появиться в российских вузах уже 1 сентября

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    Минобрнауки рекомендует с 1 сентября включить в образовательные программы вузов курс по основам военной подготовки. Об этом 28 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

    В ведомстве добавили, что такие решения вузы принимают самостоятельно, а курс — это методический материал, который можно включать, в том числе, в программы военной подготовки военных учебных центров. Его можно использовать не только для программ военной подготовки, но и в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

    Кроме того, в Минобрнауки пояснили, что проходить курс смогут и женщины, но «вузы вправе самостоятельно определять компоненты модуля с учетом индивидуальных возможностей студентов, в том числе женского пола».

    О разработке курса стало известно в конце декабря. Сообщалось, что в его рамках студентов будут обучать навыкам создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том числе «при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов».

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