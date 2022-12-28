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    Состояние девушки, изнасилованной шваброй в Москве, ухудшилось

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    Пострадавшей в результате жестокого изнасилования москвичке потребуется вторая операция.

    Об этом изданию MSK1.RU сообщил адвокат пострадавшей Шота Горгадзе.

    Как только девушке станет лучше, адвокат намерен бороться за то, чтобы виновные в насилии были наказаны.

    «Фонтанка» писала, что 20-летнюю девушку привезли в больницу 14 декабря. Медики зафиксировали у нее разрыв половых органов и мочевого пузыря.

    По предварительной информации, её подвергли почти пыткам молодой человек, на тот момент сотрудник полиции столицы, с другом. В материалах фигурируют черенок швабры и парогенератор.

    Полицейский, которого уволили из органов по дискредитирующим основаниям, сам привез её в больницу. По одним данным, они с пострадавшей девушкой встречались, по другой — были знакомы до школы.

    Пока он не задержан, а вот его другу пришлось задержаться в камере.

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