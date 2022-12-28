Состояние девушки, изнасилованной шваброй в Москве, ухудшилось

Пострадавшей в результате жестокого изнасилования москвичке потребуется вторая операция.
Об этом изданию MSK1.RU сообщил адвокат пострадавшей Шота Горгадзе.
Как только девушке станет лучше, адвокат намерен бороться за то, чтобы виновные в насилии были наказаны.
«Фонтанка» писала, что 20-летнюю девушку привезли в больницу 14 декабря. Медики зафиксировали у нее разрыв половых органов и мочевого пузыря.
По предварительной информации, её подвергли почти пыткам молодой человек, на тот момент сотрудник полиции столицы, с другом. В материалах фигурируют черенок швабры и парогенератор.
Полицейский, которого уволили из органов по дискредитирующим основаниям, сам привез её в больницу. По одним данным, они с пострадавшей девушкой встречались, по другой — были знакомы до школы.
Пока он не задержан, а вот его другу пришлось задержаться в камере.