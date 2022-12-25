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    Полицейский в Москве вместе с другом пытал девушку черенком от швабры

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    В Москве из органов внутренних дел уволили мужчину, который издевался над своей девушкой, а потом сам отвёз её в больницу.

    Как сообщает 25 декабря столичное ГУ МВД, в Москве госпитализировали женщину после того, как двое мужчин причинили ей телесные повреждения. При выяснении обстоятельств оказалось, что один из подозреваемых работает в подразделении УВД по СЗАО ГУ МВД по Москве. Именно он доставил женщину в медучреждение.

    Подозреваемые задержаны. В отношении полицейского проведена служебная проверка — он уволен по отрицательным основаниям и понесёт наказание, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

    По данным «Базы», 21-летний полицейский пытал свою 20-летнюю девушку вместе с 20-летним другом 14 декабря. Они использовали черенок от швабры и парогенератор. Девушка находится в коме на аппарате ИВЛ, у неё разрывы половых органов и мочевого пузыря.

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