Женщина неделю заперта в доме в Приморье из-за снега

После циклона, засыпавшего снегом Приморский край, жительница посёлка Кавалерово оказалась в плену. Она неделю не могла выйти из своего дома, и только 28 декабря приехал трактор, чтобы расчистить снег у её двери.



Видео публикует Народный фронт Приморского края в своём телеграм-канале. Снега столько, что калитка не открывается.

