Женщина неделю заперта в доме в Приморье из-за снега

После циклона, засыпавшего снегом Приморский край, жительница посёлка Кавалерово оказалась в плену. Она неделю не могла выйти из своего дома, и только 28 декабря приехал трактор, чтобы расчистить снег у её двери.
Видео публикует Народный фронт Приморского края в своём телеграм-канале. Снега столько, что калитка не открывается.
«Женщина не может попасть ни в магазин, ни в аптеку, ни на работу. По её словам, в администрации ей посоветовали перелезть через забор. Увы, возраст и состояние здоровья проделывать такие трюки не позволяют, также, как и ловко орудовать лопатой, чтобы самостоятельно освободить себя из снежного плена», — отмечается в сообщении.
Вскоре Народный фронт уточнил, что днём на очистку дороги всё-таки выехал трактор, женщину вызволяют из снежного плена. Как сообщили в организации РИА Новости, это пенсионерка 1961 года рождения, у нее наблюдаются проблемы со здоровьем. В прокуратуре Приморья агентству рассказали, что ранее главе Кавалеровского округа было внесено представление.
Мощный снежный циклон бушевал в Приморье три дня, с 21 декабря. в Кавалеровском округе снег шёл дольше, чем в других районах края, а двое суток осадки превысили месячную норму почти в 6,5 раза. Здесь, а также в Дальнегорском округе был введён режим ЧС.