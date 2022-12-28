Детектива с дыркой в боку нашли на парковке торгового центра на юге Петербурга

Полиция Московского района пытается разгадать загадку, как на парковке у торгового центра «Радуга» оказалась машина с раненым человеком внутри.



Звонок в 112 поступил накануне около половины десятого вечера с проспекта Космонавтов, 14, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 декабря. Звонивший, по предварительной информации, сообщил, что он находится на парковке в своем «Ауди А6» и у него ножевое ранение в бок.



На место оперативно прибыла скорая и наряд полиции. Последним 51-летний мужчина представился безработным и рассказал, что у него произошел конфликт с двумя неизвестными ему людьми в Невском районе. Они якобы и ранили мужчину.

