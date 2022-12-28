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    В Петербурге иностранец прокатился в автобусе, а потом его нашли в крови у АЗС

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    41-летнего мужчину увезли в больницу с многочисленными ножевыми ранениями от АЗС в Невском районе Петербурга.

    Скорую и полицию на проспект Обуховской Обороны, 138, корпус 1, вызвали накануне около десяти часов вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 декабря. Наряд нашел там окровавленного мужчину, который успел сказать, что его ударил ножом неизвестный. В тяжелом состоянии его госпитализировали в Мариинскую больницу.

    Пострадавший — уроженец Узбекистана. На территории РФ он находится без регистрации.

    Сотрудникам полиции удалось установить, что до дома 138, корпус 1, по проспекту Обуховской Обороны мужчина доехал на автобусе от остановки у дома 12 по Шлиссельбургскому проспекту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    МигрантНожевое ранение
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