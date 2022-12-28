    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -2

    2 м/с, зап

    754мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd69.93eur74.18

    Приложение Сбербанка начали устанавливать на устройствах Apple в отделениях банка

    2471
    3 комментария

    Мобильное приложение «Сбербанк онлайн» на устройствах Apple можно установить в отделениях Сбербанка. Об этом рассказал первый зампред правления банка Кирилл Царев, передает 28 декабря ТАСС.

    «Теперь приложение на устройства Apple можно установить в отделениях Сбербанка <...> Вы просто приходите с устройством, и мы вам на него устанавливаем приложение», — сказал он.

    Как именно происходит установка, Царев не уточнил.

    В апреле приложение Сбербанка стало недоступно в App Store из-за санкций США против банка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close