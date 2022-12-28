Приложение Сбербанка начали устанавливать на устройствах Apple в отделениях банка

Мобильное приложение «Сбербанк онлайн» на устройствах Apple можно установить в отделениях Сбербанка. Об этом рассказал первый зампред правления банка Кирилл Царев, передает 28 декабря ТАСС.

«Теперь приложение на устройства Apple можно установить в отделениях Сбербанка <...> Вы просто приходите с устройством, и мы вам на него устанавливаем приложение», — сказал он.

Как именно происходит установка, Царев не уточнил.

В апреле приложение Сбербанка стало недоступно в App Store из-за санкций США против банка.

