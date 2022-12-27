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    Погода подвела. Испанская полиция поймала британский парусник, набитый 4 тоннами наркотиков

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    В Заливе Кадис на юге Испании полиция перехватила британский парусник, который вез 4,4 тонны наркотиков. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы государства 27 декабря сообщает РИА Новости.

    По предварительным данным, судно направлялось в Марокко, чтобы выгрузить товар, но из-за плохой погоды вернулась в испанские воды. Были задержаны два члена экипажа из Великобритании — судя по всему, они должны были отправиться в Латинскую Америку.

    Операцию проводили «Агенты Национальной полиции в ходе совместной операции с Таможенным надзором Налогового агентства и при участии Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании».

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