«Они идут добровольно». Глава СПЧ заявил, что осуждённых не принуждают участвовать в боевых действиях

Глава Совета по правам человека при Президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что осуждённых никто не принуждает участвовать в боевых действиях на Украине. По крайней мере, ни одного сигнала по этому поводу правозащитникам не поступало, отметил он.



«По принуждению — ни одного сигнала, что кого-то в колониях принуждают брать в руки автомат, они идут добровольно», — сообщил Фадеев журналистам 27 декабря (цитата по РИА Новости).



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