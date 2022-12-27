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    «Они идут добровольно». Глава СПЧ заявил, что осуждённых не принуждают участвовать в боевых действиях

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    Глава Совета по правам человека при Президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что осуждённых никто не принуждает участвовать в боевых действиях на Украине. По крайней мере, ни одного сигнала по этому поводу правозащитникам не поступало, отметил он.

    «По принуждению — ни одного сигнала, что кого-то в колониях принуждают брать в руки автомат, они идут добровольно», — сообщил Фадеев журналистам 27 декабря (цитата по РИА Новости).

    О том, как хоронят бывших заключённых, погибших на Украине, читайте на «Фонтанке».

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