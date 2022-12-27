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    «Надо более патриотично». Глава «Жителей блокадного Ленинграда» попросила Смольный сократить рекламу на английском

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    Председатель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова, выступая на заседании правительства Петербурга под председательством губернатора Александра Беглова 27 декабря, попросила руководство города содействовать тому, чтобы было как можно меньше рекламы на английском языке.

    «Нужно обращать внимание на рекламу. Посмотрите, пожалуйста, еще раз, я прошу даже всех руководителей районов, посмотрите на рекламы у вас на районах. Когда-то мы поднимали вопрос, чтобы как можно меньше было рекламы на английском языке. Это мы поднимали тогда, еще при Валентине Ивановне Матвиенко. А сейчас идет все-таки специальная военная операция. Поэтому, понимаете, надо более патриотично, как говорится», — сказала Тихомирова.

    На заседании правительства, в частности, обсудили вопросы празднования 80-летия со дня прорыва блокады Ленинграда, а также мемориальные мероприятия в честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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