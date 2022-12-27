Доброволец, участвовавший в боях на Украине, пришел в суд снимать с себя судимость

Участник добровольческого отряда «Барс-1» Павел Петрухин, участвовавший в сражениях на Украине, не смог через суд снять с себя судимость. Грязное пятно в его биографии появилось после кражи половых досок в заброшенном доме Тверской области. Мужчина воевал с начала мая до начала июля и убеждал суд, что снятие судимости необходимо ему для продолжения службы. Историю 27 декабря рассказал «Коммерсантъ».



В составе добровольного отряда Петрухин зарекомендовал себя как храбрый и исполнительный военнослужащий. Службу прошел без взысканий, во время боевых действий проявлял смекалку, инициативу, смелость и отвагу. Для полного блеска Петрухину не хватало только чистой от криминала биографии. Очень уже его тяготило совершенное им в два подхода преступление в виде кражи досок.

