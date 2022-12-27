Сумму штрафа бывшему совладельцу «Зимней вишни» увеличили до 70 миллионов рублей — в 10 раз больше его взятки

Кемеровский областной суд 27 декабря изменил решение предыдущей инстанции о сумме штрафа, к которому приговорили бывшего владельца ТРЦ «Зимняя вишня» (Кемерово) Вячеслава Вишневского. Она увеличена с 21 то 70 миллионов рублей, то есть с трехкратного до 10-кратного размера взятки, которую Вишневский дал экс-главе Госстройнадзора Танзиле Комковой. Об этом сообщает NGS42.RU.

«Апелляционное представление прокуратуры удовлетворено частично, изменена сумма штрафа, который теперь решением суда составляет 70 миллионов рублей», — сказала судья.