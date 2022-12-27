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    Сумму штрафа бывшему совладельцу «Зимней вишни» увеличили до 70 миллионов рублей — в 10 раз больше его взятки

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    Кемеровский областной суд 27 декабря изменил решение предыдущей инстанции о сумме штрафа, к которому приговорили бывшего владельца ТРЦ «Зимняя вишня» (Кемерово) Вячеслава Вишневского. Она увеличена с 21 то 70 миллионов рублей, то есть с трехкратного до 10-кратного размера взятки, которую Вишневский дал экс-главе Госстройнадзора Танзиле Комковой. Об этом сообщает NGS42.RU.

    «Апелляционное представление прокуратуры удовлетворено частично, изменена сумма штрафа, который теперь решением суда составляет 70 миллионов рублей», — сказала судья.

    В октябре Вишневский был признан виновным в даче взятки в 7 миллионов рублей, что позволило ему отремонтировать бывшую кондитерскую фабрику без проектной документации. В последнем слове он признал вину и попросил прощения за своих бывших подчиненных и за их действия, которые привели к пожару. Суд назначил ему 8 лет колонии строгого режима и штраф в 21 миллион. Вскоре прокуратура подала апелляцию, требуя увеличить сумму штрафа до 70-кратного размера взятки (490 миллионов рублей).

    Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из них дети, самому маленькому было 2 года. Быстро выяснилось, что всё в ТЦ было не так: сигнализация и системы пожаротушения не сработали, охранники не знали, как организовать эвакуацию, аварийные выходы были закрыты или завалены хламом арендаторов.

    СК возбудил 4 уголовных дела. Осенью 2021 года суд вынес приговор 8 обвиняемым: руководству ТЦ, пожарным, охраннику и инженерам, обслуживавшим противопожарную систему. Они получили от 5 до 14 лет колонии общего режима. 24 декабря 2021 года экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, ее подчиненная, сын и его партнер по бизнесу получили от 7 до 15 лет колонии, троим назначили штрафы от 70 до 80 миллионов рублей. Ещё одно дело в настоящее время рассматривается, подсудимые — бывший глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов и бывший начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Григорий Терентьев.

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