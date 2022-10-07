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    Бывший директор «Зимней вишни» получил 8 лет за взятку стройнадзору

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    Экс-гендиректор и совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский получил 8 лет лишения свободы за взятку главе регионального Госстройнадзора при реконструкции с нарушениями торгово-развлекательного центра в Кемерово. Об этом 7 октября сообщает ТАСС.


    Наказание отбывать Вишневский будет в колонии строгого режима. Также его приговорили к штрафу в 21 млн рублей.

    Следователь СК России принял меры к аресту принадлежащих Вишневскому и его матери земельных участков, жилых домов, квартир и коммерческой недвижимости, которая находится как в России, так и в Испании.

    Пожар в «Зимней вишне» 25 марта 2018 года не могли потушить больше 10 часов. При пожаре погибли 60 человек, 37 из них — дети. Самому маленькому было 2 года. Быстро выяснилось, что всё в ТЦ было не так: сигнализация и системы пожаротушения не сработали, охранники не знали, как организовать эвакуацию, аварийные выходы были закрыты или завалены хламом арендаторов.

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