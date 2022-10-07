Бывший директор «Зимней вишни» получил 8 лет за взятку стройнадзору

Экс-гендиректор и совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский получил 8 лет лишения свободы за взятку главе регионального Госстройнадзора при реконструкции с нарушениями торгово-развлекательного центра в Кемерово. Об этом 7 октября сообщает ТАСС.





Наказание отбывать Вишневский будет в колонии строгого режима. Также его приговорили к штрафу в 21 млн рублей.

Следователь СК России принял меры к аресту принадлежащих Вишневскому и его матери земельных участков, жилых домов, квартир и коммерческой недвижимости, которая находится как в России, так и в Испании.