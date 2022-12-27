О «ясновидящей Инге» 79-летняя дама узнала из газет. Теперь в её лицо просит вглядеться полиция

Полицейские Красногвардейского района Петербурга задержали женщину, отобравшую деньги у пожилой петербурженки. Теперь выясняется, кого ещё она могла обмануть.
Как сообщает 27 декабря пресс-служба ГУ МВД по городу и области, этим летом 79-летняя петербурженка решила, что ей надо снять порчу, и нашла в газете объявление о таких услугах. 4 августа к ней в квартиру на улице Композиторов пришла незнакомка, представилась ясновидящей Ингой и объявила, что за услуги надо заплатить 347 000 рублей. Получив деньги, она, как говорится в сообщении, «выгнала 79-летнюю заявительницу из квартиры и перестала выходить на связь».
Прошло пять месяцев, и пенсионерка поняла, что, похоже, её обманули. 13 декабря она обратилась в полицию своего района, где возбудили дело о мошенничестве. И уже 15-го числа правоохранители нашли подозреваемую — 44-летнюю женщину. Она задержана на основании статьи 91 УПК РФ. Полицейские устанавливают другие эпизоды её противоправной деятельности. Потерпевших просят звонить в дежурную часть УМВД по номерам: +7 (812) 224-02-02 или +7 (964) 386-28-66.