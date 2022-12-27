    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -11

    5 м/с, ю-в

    758мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd68.45eur72.62

    О «ясновидящей Инге» 79-летняя дама узнала из газет. Теперь в её лицо просит вглядеться полиция

    2872
    4 комментария

    Полицейские Красногвардейского района Петербурга задержали женщину, отобравшую деньги у пожилой петербурженки. Теперь выясняется, кого ещё она могла обмануть.

    Как сообщает 27 декабря пресс-служба ГУ МВД по городу и области, этим летом 79-летняя петербурженка решила, что ей надо снять порчу, и нашла в газете объявление о таких услугах. 4 августа к ней в квартиру на улице Композиторов пришла незнакомка, представилась ясновидящей Ингой и объявила, что за услуги надо заплатить 347 000 рублей. Получив деньги, она, как говорится в сообщении, «выгнала 79-летнюю заявительницу из квартиры и перестала выходить на связь».

    Прошло пять месяцев, и пенсионерка поняла, что, похоже, её обманули. 13 декабря она обратилась в полицию своего района, где возбудили дело о мошенничестве. И уже 15-го числа правоохранители нашли подозреваемую — 44-летнюю женщину. Она задержана на основании статьи 91 УПК РФ. Полицейские устанавливают другие эпизоды её противоправной деятельности. Потерпевших просят звонить в дежурную часть УМВД по номерам: +7 (812) 224-02-02 или +7 (964) 386-28-66.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургМошенникиМошенничествоЯсновидящая
    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close