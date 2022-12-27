В магазин — с телеграм-ботом. Покупатели осваивают новый способ экономить

За последние 6 месяцев количество подписчиков бота федеральной сети «Улыбка радуги» выросло в 3,5 раза и сейчас насчитывает не одну сотню тысяч пользователей. Рассказываем, что в нем можно найти.



1. Быстрый доступ к программе лояльности



Не нужно выходить из привычного мессенджера или социальной сети, чтобы зарегистрировать скидочную карту. А если она уже есть — выбрать один из тарифов программы и оформить месячную подписку на любимый бренд. Ну и, конечно, робот умеет проверять баланс баллов на карте.



2. Оповещения о лучших акциях сети



Скидки на отдельные средства или целые категории, товары за баллы (а один балл — это один рубль) и так далее. Бот подскажет, когда цена нужного продукта для ухода за собой и за домом будет на 15, 20, 40% ниже.



3. Адрес ближайшего магазина



Даже в незнакомом районе города купить привычные средства по выгодной цене — проще простого. Бот подскажет, куда идти.



4. Поддержка



Специалисты компании дадут ответ на любой вопрос покупателя сети.



С ботом вы можете настраивать шопинг как вам удобно и где вам удобно. К нему уже сейчас обращаются со всей страны. И он постоянно становится еще полезнее: «Улыбка радуги» расширяет его функции, чтобы сделать верным помощником в поиске качественных товаров по приятным ценам.



В ближайшее время пользователям начнут поступать персонализированные предложения. Постоянному покупателю бот предложит скидку на то, что человек уже приобретал. Тот, кто впервые пришел в «Улыбку радуги», сможет познакомиться с лидерами продаж — то есть товаром, одобренным большинством клиентов сети, — и сэкономить при этом.



ООО «Дрогери ритейл», юр. адрес, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 35, помещение 5, 6, 7, 8, 9, ИНН 7810495210