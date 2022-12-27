    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -6

    2 м/с, ю-в

    755мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd68.45eur72.62

    Мультимедийная заметка

    В магазин — с телеграм-ботом. Покупатели осваивают новый способ экономить

    1049
    Фото: предоставлено пресс-службой сети «Улыбка радуги»
    ПоделитьсяПоделиться

    За последние 6 месяцев количество подписчиков бота федеральной сети «Улыбка радуги» выросло в 3,5 раза и сейчас насчитывает не одну сотню тысяч пользователей. Рассказываем, что в нем можно найти.

    1. Быстрый доступ к программе лояльности

    Не нужно выходить из привычного мессенджера или социальной сети, чтобы зарегистрировать скидочную карту. А если она уже есть — выбрать один из тарифов программы и оформить месячную подписку на любимый бренд. Ну и, конечно, робот умеет проверять баланс баллов на карте.

    2. Оповещения о лучших акциях сети

    Скидки на отдельные средства или целые категории, товары за баллы (а один балл — это один рубль) и так далее. Бот подскажет, когда цена нужного продукта для ухода за собой и за домом будет на 15, 20, 40% ниже.

    3. Адрес ближайшего магазина

    Даже в незнакомом районе города купить привычные средства по выгодной цене — проще простого. Бот подскажет, куда идти.

    4. Поддержка

    Специалисты компании дадут ответ на любой вопрос покупателя сети.

    С ботом вы можете настраивать шопинг как вам удобно и где вам удобно. К нему уже сейчас обращаются со всей страны. И он постоянно становится еще полезнее: «Улыбка радуги» расширяет его функции, чтобы сделать верным помощником в поиске качественных товаров по приятным ценам.

    В ближайшее время пользователям начнут поступать персонализированные предложения. Постоянному покупателю бот предложит скидку на то, что человек уже приобретал. Тот, кто впервые пришел в «Улыбку радуги», сможет познакомиться с лидерами продаж — то есть товаром, одобренным большинством клиентов сети, — и сэкономить при этом.

    ООО «Дрогери ритейл», юр. адрес, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 35, помещение 5, 6, 7, 8, 9, ИНН 7810495210

    r-ulybka.ru

    Фото: предоставлено пресс-службой сети «Улыбка радуги»

    Реклама

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close