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    Помощник Рогозина сообщил, что тот успешно прооперирован

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    Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин успешно прооперирован, ему удалили осколок в районе шейного отдела позвоночника. Об этом вечером 26 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника Рогозина.

    По его словам, операцию делали в одной из больниц Московского региона. Сейчас экс-глава Роскосмоса идёт на поправку.

    Напомним, что Дмитрий Рогозин получил ранение в день своего рождения, 21 декабря, после обстрела в Донецке. Осколок вошёл ему выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Врачи из Донецка и Ростова на операцию не решились, и Рогозин перевезён в Москву. Помимо него при обстреле пострадали председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, военные советники и персонал гостиницы, два человека погибли.

    В момент обстрела вечером 21 декабря Рогозин находился в ресторане «Шеш-Беш» на первом этаже гостиницы, где отмечал свой день рождения. Политик получил осколочные ранения и был госпитализирован. По его мнению, информацию о его пребывании в этой гостинице «кто-то слил». Рогозин полагает, что стрельба велась из орудий калибром 120 или 155 мм.

    В ноябре этого года Дмитрий Рогозин заявил, что возглавляет инспекторскую группу военных советников, которые занимаются военно-технической поддержкой подразделений ДНР и ЛНР, участвующих в боевых действиях. Группа называется «Царские волки» — это отсылка к русским добровольческим отрядам, созданным в Югославии в ноябре 1992 года. Рогозин сам участвовал в качестве добровольца в Приднестровском и Боснийском конфликтах.

    Указ об отставке Рогозина президент Владимир Путин подписал 15 июля. Должность главы Роскосмоса занял бывший вице-премьер Юрий Борисов. Экс-глава госкорпорации подвел итог своей работы фразой: «Работайте, братья».

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