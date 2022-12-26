Помощник Рогозина сообщил, что тот успешно прооперирован

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин успешно прооперирован, ему удалили осколок в районе шейного отдела позвоночника. Об этом вечером 26 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника Рогозина.

По его словам, операцию делали в одной из больниц Московского региона. Сейчас экс-глава Роскосмоса идёт на поправку.

Напомним, что Дмитрий Рогозин получил ранение в день своего рождения, 21 декабря, после обстрела в Донецке. Осколок вошёл ему выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Врачи из Донецка и Ростова на операцию не решились, и Рогозин перевезён в Москву. Помимо него при обстреле пострадали председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, военные советники и персонал гостиницы, два человека погибли.

