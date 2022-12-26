    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Переменная облачность, снег

    Ощущается как -7

    2 м/с, вос

    770мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd68.68eur73.04

    Петербургский архитектор случайно обезглавил человека в Ленобласти

    11997
    15 комментариев

    Без преувеличения страшная авария произошла в Выборгском районе Ленобласти накануне вечером. Житель Петербурга проехался по человеку, лежащему на дороге. В результате у того отлетела голова. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 26 декабря.

    Инцидент произошел на 23-м километре автодороги Ушково — Гравийное. 41-летний архитектор из Петербурга ехал от поселка Ольшанки в сторону Первомайского на новеньком внедорожнике EXEED и не заметил, что на проезжей части лежит человек. В результате наезда у пострадавшего отделилась голова.

    По данным «Фонтанки», водитель в 2022 году 32 раза привлекался за превышение скорости, штрафы исправно оплачивал. Проводится проверка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ10
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ11

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close