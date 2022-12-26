Петербургский архитектор случайно обезглавил человека в Ленобласти

Без преувеличения страшная авария произошла в Выборгском районе Ленобласти накануне вечером. Житель Петербурга проехался по человеку, лежащему на дороге. В результате у того отлетела голова. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 26 декабря.



Инцидент произошел на 23-м километре автодороги Ушково — Гравийное. 41-летний архитектор из Петербурга ехал от поселка Ольшанки в сторону Первомайского на новеньком внедорожнике EXEED и не заметил, что на проезжей части лежит человек. В результате наезда у пострадавшего отделилась голова.