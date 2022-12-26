В Петербурге фельдшер скорой помощи приехал к избитому и получил по лицу

Житель Петербурга рискует стать фигурантом уголовного дела после грубого общения с фельдшером скорой помощи. После выезда на адрес медику самому понадобился осмотр. Об этом «Фонтанке» стало известно 26 декабря.



Все произошло накануне в пятом часу утра у дома 7 по Шлиссельбургскому проспекту. Скорая приехала после сообщения об избиении, на месте медики застали пьяного 43-летнего петербуржца. Что ему не понравилось, неясно, однако он якобы ударил по лицу 38-летнего фельдшера. На место происшествия была вызвана полиция. Впрочем, оба участника конфликта уехали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе . Один — с гематомой скуловой области и алкогольной интоксикацией, другой — со ссадиной верхней губы.