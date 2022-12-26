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    В Петербурге фельдшер скорой помощи приехал к избитому и получил по лицу

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    Житель Петербурга рискует стать фигурантом уголовного дела после грубого общения с фельдшером скорой помощи. После выезда на адрес медику самому понадобился осмотр. Об этом «Фонтанке» стало известно 26 декабря.

    Все произошло накануне в пятом часу утра у дома 7 по Шлиссельбургскому проспекту. Скорая приехала после сообщения об избиении, на месте медики застали пьяного 43-летнего петербуржца. Что ему не понравилось, неясно, однако он якобы ударил по лицу 38-летнего фельдшера. На место происшествия была вызвана полиция. Впрочем, оба участника конфликта уехали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Один — с гематомой скуловой области и алкогольной интоксикацией, другой — со ссадиной верхней губы.

    В отношении перепившего петербуржца составлен протокол о мелком хулиганстве. После медицинского осмотра он был помещен в камеру.

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