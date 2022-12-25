Внедорожник необычной модели тормознули ночью под Петербургом. Внутри — револьвер «Наган» и пять пистолетов

Проверка автомобиля на дороге во Всеволожском районе Ленобласти принесла богатый «улов». У водителя нашли целый арсенал.
Как сообщает 25 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, субботней ночью на дороге Петербург — посёлок имени Свердлова в Новосаратовке сотрудники ГИБДД остановили внедорожник редкой марки — китайский «Гак». За рулём находился 35-летний мужчина. Его досмотрели и в кармане куртки нашли травматический пистолет. А на заднем сиденье машины револьвер «Наган» и ещё четыре пистолета: «Браунинг», «Фантом» и два самодельно переделанных из списанного охолощенного пистолета Макарова и из сигнального револьвера Р-2. Кроме того, при себе у мужчины были около 40 патронов.
Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело о незаконным хранении оружия (статья 222, часть 1, УК РФ).