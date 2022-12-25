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    Михайловский сад закроют на два дня

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    В ближайшие два дня посетители не смогут попасть в Михайловский сад, сообщает Государственный Русский музей.

    «26 и 27 декабря Михайловский сад закрыт по техническим причинам. Приносим извинения за неудобства», — говорится в сообщении.

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