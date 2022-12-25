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    Лавина накрыла спортсменов на горнолыжном курорте в Австрии

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    На горнолыжном курорте Лех — Цюрс в австрийском регионе Форарльберг 25 декабря лавина накрыла спортсменов. Под толщей снега оказались около десяти человек — точное число пока неизвестно. Спасти удалось одного.

    Как сообщает Austriа Presse Agentur, лавина сошла около 15 часов рядом с горой Тритткопф и добралась до лыжной трассы № 134. На поиски направили восемь вертолётов и более 20 человек. Перевал закрыли. С наступлением темноты спасательно-поисковая операция продолжилась — с использованием прожекторов, но уже без вертолётов.

    Вчера в Бурятии под лавину попала женщина. Её спутник не растерялся и откопал её, она жива.

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    АвстрияГорнолыжный курортЛавинаГорнолыжная трасса
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